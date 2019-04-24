24.04.2019 13:49

Идет уборка мусора в частном секторе

Уборка и вывоз мусора проводится сегодня, 24 апреля, в частном секторе по ул. Минина в Немышлянском районе.



//city.kharkov.ua

Как сообщил директор ООО «Харьков Экоресурс» Петр Бондаренко, сотрудники предприятия дробят ветки, а также собирают и вывозят мусор, который жители частного сектора выбросили в несанкционированном месте - возле сквера им. Богдана Хмельницкого. В работах задействовано два самосвала, трактор и дробилка.

«Не все жители соблюдают чистоту на улицах, хотя для этого в частном секторе сделано очень много. Для вывоза твердых бытовых отходов организована система подворового вывоза мусора, т.е. горожанам не надо никуда выносить отходы, достаточно выставить емкость с ТБО возле дома, проедет мусоровоз и заберет эти бытовые отходы в установленный графиком срок (два раза в неделю). Также в частном секторе установлены специальные контейнеры для крупных бытовых отходов», - сообщил Петр Бондаренко.

По его словам, из частного сектора города ежемесячно вывозится более 650 контейнеров-лодок крупногабаритного мусора, в том числе 60 таких контейнеров установлено в Немышлянском районе.

Как отметил директор предприятия, жителей домовладений постоянно информируют о том, где находятся контейнеры и когда будет вывозиться мусор, но несмотря на это, люди не всегда своевременно выносят отходы и выбрасывают их в несанкционированных местах, в результате там образуется свалка.

Кроме того, по словам Петра Бондаренко, люди не знают, что землю, строительный мусор, смет, листву и ветки нельзя выбрасывать в контейнеры для ТБО или для крупногабаритных отходов. Для этих отходов жители частного сектора должны заключать договоры с соответствующими организациями, чтобы этот мусор был вывезен конкретно от каждого домовладения.

Отметим, компания «Харьков Экоресур» обслуживает весь частный сектор Харькова - это около 70 тыс. домовладений. Работы по уборке и вывозу мусора в весенний период проводятся на территории частного сектора во всех девяти районах города.