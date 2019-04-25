25.04.2019 08:16

В Харьковводоканале сократили потери воды почти на миллион кубов

Данные озвучили на Конференции трудового коллектива КП «Харьковводоканал», которая состоялась 24 апреля в актовом зале предприятия.



// facebook

На конференции присутствовали Генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, председатель Харьковской областной организации профсоюза работников ЖКХ Лариса Успенская, заместитель Генерального директора – директор финансово-экономического департамента Яна Хайло, председатель первичной профсоюзной организации Наталья Муравьева, главный инженер Владимир Паболков, сотрудники подразделений предприятия.

В ходе конференции обсудили итоги работы предприятия за 2018 год и задачи трудового коллектива на текущий год, подвели итоги выполнения коллективного договора за 2018 год и приняли коллективный договор на 2019-2022 гг.

Генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов отметил, что в текущем году за счет средств городского бюджета предприятию предусмотрена финансовая поддержка на выплату заработной платы, реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение техники, механизмов, оборудования, установку и поверку квартирных приборов учета холодной воды.

«В планах предприятия на 2019 год переложить более 25 км водопроводных сетей. Мы стараемся ежегодно увеличивать данный показатель. Поскольку перекладка сетей водоснабжения, а также закупка новой техники для устранения аварий на сетях позволяют значительно сокращать объемы потерь воды. Так, например, в прошлом году своевременно выполнялись работы по замене и установке запорной арматуры, что позволило сократить потери воды на 949,4 тыс. м3 в год. С уменьшением потерь уменьшаются и затраты предприятия на водоподготовку и предоставление услуг, а это - сдерживающий фактор для увеличения тарифов», - отметил Виталий Панов.