25.04.2019 08:45

На Харьковводеоканале прошло общественное обсуждение инвестпрограммы – основной составляющей будущего тарифа (ФОТО)

Открытое обсуждение проекта постановления НКРЭКУ «Об одобрении Инвестиционной программы КП «Харьковводоканал» на 2019 год» состоялось 24 апреля, на предприятии.



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В слушаниях приняли участие заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко, директор Департамента по инвестиционной политике, науке и инновациям предприятия Виталий Терещенко, начальник отдела Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в Харьковской области (НКРЭКУ) Василий Безъязычный, представители общественных организаций, активные харьковчане, сотрудники КП «Харьковводоканал».

Как сообщил Виталий Терещенко, инвестиционная программа КП «Харьковводоканал» на 2019 год предусматривает финансирование из трех источников – средства предприятия, городской бюджет, а также кредит Мирового банка реконструкции и развития, совместно с которым город реализует масштабный проект по реконструкции очистных сооружений.

«Реконструкция очистных сооружений один из топовых проектов предприятия. Общий срок выполнения работ по модернизации очистных сооружений составляет 36 месяцев. Уже сейчас идет проектирование. Мы получаем разрешение на подготовительные работы в ГАСК. И как только мы его получим, приступим к подготовительным работам. Проекты планируются закончить к концу мая - началу июня по трем комплексам и передать их на госэкспертизу. И уже осенью планируем выйти на этап строительных работ», - отметил Виталий Терещенко.

Напомним, проект «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова» рассчитан на три года. Реконструкция канализационного хозяйства позволит не только повысить эффективность работы очистных сооружений, но и решить экологическую проблему и сэкономить ресурсы энергопотребления.