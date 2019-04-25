Где в Харькове не будет воды 25 апреля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Залесская (ч/с), ул. Деревянко, 7 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 25.04.19 г., ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №7, стояк) до 20:00 26.04.19 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Станкостроительная, 9 (п. №2) до 20:00 26.04.19 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк) до 17:00 25.04.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 20:00 25.04.19 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 25.04.19 г.
Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 101 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 25.04.19 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1 (п. №1, стояк) до 20:00 25.04.19 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №2, стояк) до 20:00 25.04.19 г.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
влажн.:
давл.:
ветер: