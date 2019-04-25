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25.04.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 25 апреля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Залесская (ч/с), ул. Деревянко, 7 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 25.04.19 г., ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №7, стояк) до 20:00 26.04.19 г.

А также:      

Индустриальный район: 
ул. Станкостроительная, 9 (п. №2) до 20:00 26.04.19 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк) до 17:00 25.04.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 20:00 25.04.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 25.04.19 г.

Новобаварский район: 
пр. Ново-Баварский (Ильича), 101 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 25.04.19 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1 (п. №1, стояк) до 20:00 25.04.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №2, стояк) до 20:00 25.04.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, водоканал, отключение
 
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