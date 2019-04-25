25.04.2019 14:41

Средний размер назначенной в Харькове субсидии в марте 2019 составил 1 218,1 грн.

В марте 2019 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 278,0 тыс. домохозяйств.



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В январе-марте назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 54,2 тыс. домохозяйств (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2018, но начисленные им было только в 2019 году и тех, которым продлен субсидии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848).

При этом количество домохозяйств в городах составляла 44,4 тыс., в сельской местности - 9,8 тыс.

Общая сумма назначенных субсидий в январе-марте 2019 составила 52,5 млн.грн, из нее в городских поселениях - 41, 4 млн.грн, в сельской местности - 11,1 млн.грн.

Средний размер назначенной субсидии в марте 2019 на одно домохозяйство по области составил 1218,1 грн.

В январе-марте 2019 субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива были назначены 89 домохозяйствам области (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2018, но суждено им было только в 2019 году.), С них в городских поселениях - 30 домохозяйствам, в сельской местности - 59 домохозяйствам.

Общая сумма назначенных субсидий в январе-марте 2019 составила 261,1 тыс.грн, из нее в городских поселениях - 93,5 тыс, в сельской местности - 167,6 тыс.

Средний размер назначенной субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на одно домохозяйство в марте 2019 составил 2 200,0 грн.