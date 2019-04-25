Летние субсидии харьковчанам будут назначать по новой схеме

Субсидианты, которые получают льготы на оплату комуслуг «живыми деньгами», получат их еще в апреле и мае.
Некоторым харьковчанам субсидии пересчитают автоматически, остальным же придется писать повторно заявления
В правительстве сообщили, что харьковчанам, вместо денег на руки субсидии, будут выдаваться в виде доплат к пенсиям или «живых» денег в Ощадбанке.
Пересчет субсидий предусматривает, что получателей субсидий проверять: соответствует ли действительности информация, указанная в декларациях, не «забыли» претенденты на субсидию указать все свои источники доходов, не состоялись в семье существенные изменения к лучшему и т.д.
Некоторым харьковчанам придется писать повторно заявления, прикрепив к ним декларацию о доходах и ряд других документов. В частности, подать документы и сведения о себе нужно украинском, в следующих случаях:
Отказать в льготах могут, если:
По данным Укрстата, В марте 2019 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 278,0 тыс. домохозяйств Харьковщины.
В Минсоцполитики заявили, что около части субсидии в мае будут изменены автоматически. Таким образом, повторно подтверждать свое право на субсидию придется только 20% получателей субсидий
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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