25.04.2019 15:23

Летние субсидии харьковчанам будут назначать по новой схеме

Субсидианты, которые получают льготы на оплату комуслуг «живыми деньгами», получат их еще в апреле и мае.



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Некоторым харьковчанам субсидии пересчитают автоматически, остальным же придется писать повторно заявления

В правительстве сообщили, что харьковчанам, вместо денег на руки субсидии, будут выдаваться в виде доплат к пенсиям или «живых» денег в Ощадбанке.

Пересчет субсидий предусматривает, что получателей субсидий проверять: соответствует ли действительности информация, указанная в декларациях, не «забыли» претенденты на субсидию указать все свои источники доходов, не состоялись в семье существенные изменения к лучшему и т.д.

Некоторым харьковчанам придется писать повторно заявления, прикрепив к ним декларацию о доходах и ряд других документов. В частности, подать документы и сведения о себе нужно украинском, в следующих случаях:

субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на тех, кто фактически проживает в квартире;

в семье есть неработающие лица трудоспособного возраста, не имеющих доходов или их доходы меньше минимальной зарплаты (4173 грн)

в течение последнего года в семье произошли изменения в составе семьи;

проживание в арендованной квартире;

статус внутренне перемещенных лиц.

Отказать в льготах могут, если:

если человек не платит ЕСВ и не состоит на учете в центре занятости

за последние полгода совершена покупка на сумму свыше 50 тыс. грн

владельцам дома площадью более 200 кв. м или квартиры - более 120 кв. м

если в семье есть машина, выпущенная менее 5 лет назад.

По данным Укрстата, В марте 2019 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 278,0 тыс. домохозяйств Харьковщины.

В Минсоцполитики заявили, что около части субсидии в мае будут изменены автоматически. Таким образом, повторно подтверждать свое право на субсидию придется только 20% получателей субсидий