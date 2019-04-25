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25.04.2019  15:23   

Летние субсидии харьковчанам будут назначать по новой схеме

Субсидианты, которые получают льготы на оплату комуслуг «живыми деньгами», получат их еще в апреле и мае.


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Некоторым харьковчанам субсидии пересчитают автоматически, остальным же придется писать повторно заявления

В правительстве сообщили, что харьковчанам, вместо денег на руки субсидии, будут выдаваться в виде доплат к пенсиям или «живых» денег в Ощадбанке.

Пересчет субсидий предусматривает, что получателей субсидий проверять: соответствует ли действительности информация, указанная в декларациях, не «забыли» претенденты на субсидию указать все свои источники доходов, не состоялись в семье существенные изменения к лучшему и т.д.

Некоторым харьковчанам придется писать повторно заявления, прикрепив к ним декларацию о доходах и ряд других документов. В частности, подать документы и сведения о себе нужно украинском, в следующих случаях:

  • субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на тех, кто фактически проживает в квартире;
  • в семье есть неработающие лица трудоспособного возраста, не имеющих доходов или их доходы меньше минимальной зарплаты (4173 грн)
  • в течение последнего года в семье произошли изменения в составе семьи;
  • проживание в арендованной квартире;
  • статус внутренне перемещенных лиц.

Отказать в льготах могут, если:

  • если человек не платит ЕСВ и не состоит на учете в центре занятости
  • за последние полгода совершена покупка на сумму свыше 50 тыс. грн
  • владельцам дома площадью более 200 кв. м или квартиры - более 120 кв. м
  • если в семье есть машина, выпущенная менее 5 лет назад.

По данным Укрстата, В марте 2019 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 278,0 тыс. домохозяйств Харьковщины.

В Минсоцполитики заявили, что около части субсидии в мае будут изменены автоматически. Таким образом, повторно подтверждать свое право на субсидию придется только 20% получателей субсидий

Источник:   Украина Коммунальная
 Тэги:  субсидия, оплата, харьков, министр, комментарии, проживающие, справка, решение
 
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