Где в Харькове не будет воды 26 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пер. Отакара Яроша, 13, ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №1), пр. Победы, 54 (п. №5, стояк) до 20:00 26.04.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 26.04.19 г.; ул. Героев Труда, 12-б (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.19 г.
Московский район:
ул. Познанская, 12 (п. №7, стояк), пр. Тракторостроителей, 83-г (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк), ул. Спартака, 10 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 20:00 26.04.19 г.
Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.19 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1 (п. №1, стояк), проезд Садовый, 12-а (п. №2, стояк) до 20:00 26.04.19 г.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
влажн.:
давл.:
ветер: