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26.04.2019  08:15   

Где в Харькове не будет воды 26 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пер. Отакара Яроша, 13, ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №1), пр. Победы, 54 (п. №5, стояк) до 20:00 26.04.19 г.

А также:      

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 26.04.19 г.; ул. Героев Труда, 12-б (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.19 г.

Московский район: 
ул. Познанская, 12 (п. №7, стояк), пр. Тракторостроителей, 83-г (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк), ул. Спартака, 10 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 20:00 26.04.19 г.

Новобаварский район: 
Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.19 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1 (п. №1, стояк), проезд Садовый, 12-а (п. №2, стояк) до 20:00 26.04.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение, водоканал, перекрытие
 
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