Где в Харькове не будет воды 28 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12 (п. №2) до 17:00 28 апреля; пр. Академика Курчатова, 21 (п. №4), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №1) до 20:00 28 апреля.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 апреля; ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 29 апреля.
Шевченковский район:
ул. Культуры, 11 (п. №5, стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк), пр. Победы, 66-з (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №4) до 20:00 28 апреля.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
В последние дни апреля синоптики обещают дожди.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
влажн.:
давл.:
ветер: