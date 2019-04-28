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28.04.2019  11:09   

Где в Харькове не будет воды 28 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Героев Труда, 12 (п. №2) до 17:00 28 апреля; пр. Академика Курчатова, 21 (п. №4), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №1) до 20:00 28 апреля.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 апреля; ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 29 апреля.

Шевченковский район:
ул. Культуры, 11 (п. №5, стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк), пр. Победы, 66-з (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №4) до 20:00 28 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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