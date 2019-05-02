02.05.2019 08:13

Где в Харькове не будет воды 2 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Героев Труда, 25/71 (стояк) до 17:00 2 мая; ул. Сергеевская, 3-б (стояк), ул. Героев Труда, 32-б (п. №1, стояк) до 20:00 2 мая.



Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 180 до 20:00 2 мая.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк), 250/5 (п. №2), ул. Старопрудная, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 2 мая.



Шевченковский район:

пр. Победы, 66-з (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №1, стояк) до 20:00 2 мая.