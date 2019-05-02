Где в Харькове не будет воды 2 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Героев Труда, 25/71 (стояк) до 17:00 2 мая; ул. Сергеевская, 3-б (стояк), ул. Героев Труда, 32-б (п. №1, стояк) до 20:00 2 мая.
Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 180 до 20:00 2 мая.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк), 250/5 (п. №2), ул. Старопрудная, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 2 мая.
Шевченковский район:
пр. Победы, 66-з (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №1, стояк) до 20:00 2 мая.
По причине эмоциональности день плох для любых переговоров. В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, лучше воздержаться от шопинга.
В конце апреля синоптики прогнозируют ухудшение погоды.
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.
влажн.:
давл.:
ветер: