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02.05.2019  08:13   

Где в Харькове не будет воды 2 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Героев Труда, 25/71 (стояк) до 17:00 2 мая; ул. Сергеевская, 3-б (стояк), ул. Героев Труда, 32-б (п. №1, стояк) до 20:00 2 мая.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 180 до 20:00 2 мая.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк), 250/5 (п. №2), ул. Старопрудная, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 2 мая.

Шевченковский район:
пр. Победы, 66-з (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №1, стояк) до 20:00 2 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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