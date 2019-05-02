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02.05.2019  10:40   

В центре Харькова на сутки отключат воду: список адресов

По улице Пушкинской проведут ремонтные работы на магистрали.


//vodokanal.kharkov.ua

С 9:00 до 19:00 3 мая будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского района, расположенных по адресам: ул. Сумская, 1-10, ул. Донец-Захаржевского, 1-7, пер. Мечникова, 2, 4, ул. Пушкинская, 1-15, 2-22, ул. Воробьева, 1-23, 2-14, пер. Воробьева, 1-15, 2-10, ул. Куликовская, 2-12.

В этот период КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонтные работы на водопроводной магистрали D=200 мм по улице Пушкинской, 2

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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