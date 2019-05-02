В центре Харькова на сутки отключат воду: список адресов

По улице Пушкинской проведут ремонтные работы на магистрали.
С 9:00 до 19:00 3 мая будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского района, расположенных по адресам: ул. Сумская, 1-10, ул. Донец-Захаржевского, 1-7, пер. Мечникова, 2, 4, ул. Пушкинская, 1-15, 2-22, ул. Воробьева, 1-23, 2-14, пер. Воробьева, 1-15, 2-10, ул. Куликовская, 2-12.
В этот период КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонтные работы на водопроводной магистрали D=200 мм по улице Пушкинской, 2
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 712-08-40.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Звезды предвещают удачу в денежном плане.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем будет идти мелкий дождь, местами с грозой, который через некоторое время должен закончиться.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
влажн.:
давл.:
ветер: