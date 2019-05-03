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03.05.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 3 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шишковская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 03.05.19 г.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16-а (п. №1, стояк) до 20:00 03.05.19 г.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 3, 5, 7, пр. Победы, 68-г, пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), ул. Тобольская, 35 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 02.05.19 г.; ул. 23 Августа, 77 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 03.05.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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