03.05.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 3 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Шишковская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 03.05.19 г.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16-а (п. №1, стояк) до 20:00 03.05.19 г.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 3, 5, 7, пр. Победы, 68-г, пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), ул. Тобольская, 35 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 02.05.19 г.; ул. 23 Августа, 77 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 03.05.19 г.