Харьков убирают от зимней грязи

Плановая уборка города в самом разгаре. Коммунальщики продолжают работу по очистке дорог от остатков песчано-солевой смеси и грязи. Бригады работают в штатном режиме в различных районах города.
Улица Владислава Зубенко, Московский район. С самого утра здесь работает бригада коммунальщиков, которые тщательно осматривают дорожное покрытие и собирают остатки песка и грязи у бордюров.
«После зимы убирается песчано-соляная смесь, которая сыпется зимой во избежание гололеда и накапливаются под бортом, также все остальные намывы», – рассказал мастер бригады КП «Дорремстрой» Московского района Константин Горло.
Уборка, добавляют коммунальщики, плановая и начинается с наступлением тепла. Сейчас уже полным ходом идет кампания по уборке города, и бригады работают в штатном режиме.
«Уборка механизированная – работают несколько тракторов-погрузчиков, самосвалы. Далее начнется уборка мелких улиц по окраинам района, не только центральные улицы убираются», – добавил Константин Горло.
Коммунальщики продолжат работу по уборке песчано-солевой смеси до тех пор, пока все пути города не будут очищены.
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