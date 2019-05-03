03.05.2019 14:51

В Харькове за коммуналку платят двое из троих - облстат

Угроза лишиться субсидии заставила харьковчан гасить долги за тепло и свет – уровень оплат превысил 100%



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В марте 2019 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1705,2 млн.грн (100,6% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 250,2 млн.грн (122,6% 1) .

Уровень оплат с начала года (с учетом долгов) составил 75,9%.

На конец марта 2019 задолженность населения

по оплате за централизованное отопление и снабжение горячей воды составляла 3745,9 млн.грн,

за поставки природного газа - 3102,4 млн.грн,

за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 405,0 млн. грн,

по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 367,5 млн.грн,

за вывоз бытовых отходов - 113,5 млн.грн,

по поставке электрической энергии - 586,9 млн.грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом поставки электрической энергии (из расчета 150 кВт • ч), на одного владельца лицевого счета в марте 2019 составляли 2478,8 грн.

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе-марте 2019 с населением было заключено 712 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 4,5 млн.грн.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 1,7 млн.грн.