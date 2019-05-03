03.05.2019 15:31

Новый поставщик электроэнергии в Харькове: как платить за свет, не выходя из дома

В начале 2019 года в Украине стартовала реформа рынка электроэнергии. Изменения в первую очередь коснулись поставщика услуги электроснабжения. О том, кто теперь поставляет электричество жителям Харькова и кому горожане должны платить за свет, читайте в нашей статье.



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Суть реформы



В январе 2019 года облэнерго, которые ранее одновременно и поставляли электричество, и отвечали за состояние электросетей, разделились. Теперь появилась отдельная компания – оператор системы распределения, которая распоряжается электрическими сетями, транспортирует и распределяет энергию, а также компания-поставщик, непосредственно предоставляющая услугу населению.



Таким образом, с 2019 года у потребителя не один, а сразу два контрагента в сфере получения электричества: распределяющая компания и сам поставщик, действующие на договорной основе. Чтобы подключиться к услуге, не нужно никуда идти с бланками заявлений. Достаточно продолжать пользоваться электроэнергией и оплачивать платежки. Это уже считается согласием на подключение к коллективному договору.



Предполагается, что на рынке появится несколько конкурирующих друг с другом поставщиков. Это, по мнению разработчиков реформы, повысит эффективность оказания услуги и вытеснит с рынка неэффективное производство.



В каждом регионе государство назначило конкретного поставщика, который гарантированно обеспечит потребителя (население, бюджетные организации, небольшие предприятия, малый и средний бизнес) электроэнергией. Такая компания назначается на переходный период (2 года) в качестве поставщика универсальной услуги. Тариф в этом случае устанавливает НКРЭКУ (то есть он не коммерческий). В дальнейшем планируется избирать поставляющую компанию на конкурсной основе и со свободными рыночными ценами.



Кому платить за свет в Харькове?



Поставщиком универсальной услуги в Харькове назначено ЧАО «Харьковэнергосбыт», которое выделилось из «исторической» поставляющей компании. Именно его реквизиты с февраля 2019 года указываются в платежках. Если платить за свет по старым данным, деньги поступят на счет предыдущего поставщика. Поэтому нужно тщательно следить за реквизитами платежа, чтобы избежать ошибки.



Сроки оплаты



В результате реформы изменились также сроки оплаты услуги. НКРЭКУ сократила граничные сроки ежемесячных платежей и изменила условия отключения должников.



По новым правилам, оплата услуг должна производиться регулярно до 20 числа месяца, следующего за расчетным. Квитанция оплачивается в течение 10 рабочих дней после ее получения бытовым потребителем и 5 – небытовым. Договором могут быть оговорены иные сроки, но в любом случае не позднее 20 календарных дней с момента окончания расчетного периода.



Об угрозе отключения от услуги поставщик обязан сообщить потребителю за 10 рабочих дней. Если за этот период ситуация не будет урегулирована, клиента разрешается отключить от электроснабжения. Возобновление услуги возможно только после погашения задолженности и оплаты расходов на повторное подключение.



Как оплатить?



Заплатить за свет можно на почте, в сберкассе, банке, через интернет-банкинг или платежную систему, например EasyPay. Удобнее всего платить онлайн, не выходя из дома или офиса.



Среди преимуществ интернет-платежей:



– скорость (не нужно никуда идти, стоять в очередях, на операцию тратится до 5 минут);



– доступность (заплатить можно в любое время и из любой точки земного шара, где есть доступ к Сети);



– универсальность (внести деньги можно за любого потребителя, если известны его реквизиты);



– безопасность (система, проводящая платеж, гарантирует конфиденциальность и защиту данных клиента).



Только не забудьте при оплате света через интернет проверить реквизиты платежа, чтобы не перевести деньги на счет предыдущего поставщика услуги.