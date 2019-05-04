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04.05.2019  09:21   

Где в Харькове не будет воды 4 мая

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 77 (п. №2, стояк), ул. Ивана Камышева, 44 (п. №1, стояк) до 20:00 04.05.19 г.

А также:

Основянский район: 
въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 04.05.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), ул. Полярная (ч/с), ул. Клочковская, 156-а до 20:00 04.05.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение
 
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