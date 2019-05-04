Где в Харькове не будет воды 4 мая

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 77 (п. №2, стояк), ул. Ивана Камышева, 44 (п. №1, стояк) до 20:00 04.05.19 г.
А также:
Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 04.05.19 г.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), ул. Полярная (ч/с), ул. Клочковская, 156-а до 20:00 04.05.19 г.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Старайтесь не терять головы.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
В субботу пасхальной недели отмечается Хороводница.
влажн.:
давл.:
ветер: