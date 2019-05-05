Где в Харькове не будет воды 5 мая

Сегодня, 5 мая, в ряде домов города отсутствует водоснабжение.
Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" воды нет по следующим адресам,
Киевский район: ул. Гиршмана, 2, 4 до 20:00
Московский район: пр. Тракторостроителей, 63 (п. №9, подъезд), 69-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 77 (п. №2, стояк) до 20:00
Основянский район: ул. Сохора, 9-а (п. №2, стояк), ул. Грозненская, 56-а (п. №3, стояк) до 20:00 6 мая
Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 25 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 6 мая
Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 61/63 (п. №1, подъезд) до 20:00 6 мая
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
Погода исправляется: хотя местами еще могут пройти дожди, тепло вернется и выходные будут преимущественно солнечными.
Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи, Фоминой недели, а по народной традиции называется Красной горкой.
влажн.:
давл.:
ветер: