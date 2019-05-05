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05.05.2019  09:11   

Где в Харькове не будет воды 5 мая

Сегодня, 5 мая, в ряде домов города отсутствует водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" воды нет по следующим адресам,

Киевский район: ул. Гиршмана, 2, 4 до 20:00 

Московский район: пр. Тракторостроителей, 63 (п. №9, подъезд), 69-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 77 (п. №2, стояк) до 20:00 

Основянский район: ул. Сохора, 9-а (п. №2, стояк),  ул. Грозненская, 56-а (п. №3, стояк) до 20:00 6 мая 

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 25 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 6 мая

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк),  ул. Клочковская, 61/63 (п. №1, подъезд) до 20:00 6 мая

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение
 
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