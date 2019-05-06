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06.05.2019  08:21   

Где в Харькове не будет воды 6 мая

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Леся Сердюка, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 06.05.19 г.; пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 77 (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк) до 20:00 06.05.19 г.

А также:     

Киевский район: 
ул. Гиршмана, 4, ул. Гоголя, 2-а (п. №2) до 20:00 06.05.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Василия Мельникова (Межлаука), 3/2 (п. №2) до 18:00 06.05.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Кибальчича, 43 (п. №5, стояк) до 20:00 06.05.19 г.

Основянский район: 
ул. Грозненская, 56-а (п. №3, стояк) до 20:00 06.05.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 25 (п. №4, спаренный стояк), ул. Танкопия, 28 (п. №6, стояк) до 20:00 06.05.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 27 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 06.05.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 61/63 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6) до 20:00 06.05.19 г.

Источник:   Харьквоводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение
 
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