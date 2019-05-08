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08.05.2019  11:02   

На Залютино и в поселке Мобиль сутки не будет воды: список адресов

В части Холодногорского района проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


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КП «Харьковводоканал» проводит планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период. На ремонтируемых участках временно прекращается подача воды.

Так, с 8:00 15 мая до 8:00 16 мая будет прекращено водоснабжение:

части Холодногорского района ограниченной:

- ул. Залютинской, территорией завода «Хартпластмасс», ул. Золочевской, ул. Инициативной, ул. Труда, пер. Изумрудным, ул. Небоженко;

- пос. Мобиль.

Список адресов, где не будет воды

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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