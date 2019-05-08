На Залютино и в поселке Мобиль сутки не будет воды: список адресов

В части Холодногорского района проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
КП «Харьковводоканал» проводит планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период. На ремонтируемых участках временно прекращается подача воды.
Так, с 8:00 15 мая до 8:00 16 мая будет прекращено водоснабжение:
части Холодногорского района ограниченной:
- ул. Залютинской, территорией завода «Хартпластмасс», ул. Золочевской, ул. Инициативной, ул. Труда, пер. Изумрудным, ул. Небоженко;
- пос. Мобиль.
Список адресов, где не будет воды
Телефон для справок: 712-08-40.
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Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
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