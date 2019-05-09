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09.05.2019  10:09   

Где в Харькове не будет воды 9 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), пр. Александровский, 154 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 9 мая.

Киевский район:
ул. Вологодская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 9 мая.

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 20:00 10 мая.

Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №6) до 20:00 9 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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