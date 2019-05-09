Где в Харькове не будет воды 9 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), пр. Александровский, 154 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 9 мая.
Киевский район:
ул. Вологодская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 9 мая.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 20:00 10 мая.
Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №6) до 20:00 9 мая.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
влажн.:
давл.:
ветер: