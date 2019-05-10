Где в Харькове не будет воды 10 мая

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.
Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по некоторым адресам,
Индустриальный район: ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), пр. Александровский, 154 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00
Киевский район: ул. Вологодская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00
Новобаварский район: пер. Бестужева (ч/с), ул. Комбайновская (ч/с), ул. Хозяйственная (Посевкомовская) (ч/с), ул. Козюлинская (ч/с), ул. Дудинской (Нариманова), 12-а до 20:00
Слободской район: ул. Ньютона, 115/1 (п. №3, стояк) до 20:00
Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 60-а (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 21 (п. №1) до 20:00
Шевченковский район: пр. Победы, 70 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 32 (п. №1, стояк), ул. Солдатская, 41 (п. №1, стояк) до 20:00
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
влажн.:
давл.:
ветер: