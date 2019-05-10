Где в Харькове не будет воды 10 мая

День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.

Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.