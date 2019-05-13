13.05.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 13 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 33 (п. №1, стояк) до 20:00 13.05.19 г.



Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 77 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 64 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72 (п. №4, стояк) до 20:00 13.05.19 г.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №3), ул. Власенко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 13.05.19 г.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (стояк), ул. Танкопия, 24 (п. №7, стояк) до 20:00 13.05.19 г.



Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1,спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 32 (стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №1, стояк) до 20:00 13.05.19 г.