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13.05.2019  11:11   

В Харькове стартовали отключения горячей воды (ГРАФИК)

В «Харьковских тепловых сетях» утвердили график отключения горячей воды


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Отключения связаны с профилактическим обслуживанием и подготовкой тепловых коммуникаций к следующему отопительному сезону, сообщает официальный сайт Харьковского горсовета.

Средний период отключения составляет три недели. Однако в некоторых районах – скажем, на Алексеевке – харьковчанам придется жить без горячей воды больше месяца.

Как уточнили на предприятии, сроки отключения-включения горячего водоснабжения могут сдвигаться на 3-4 дня. О времени включения горячей воды потребителей обещают предупреждать не менее чем за три дня.

С полным графиком отключений можно ознакомиться здесь.

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  горячая вода, отключение, харьков, график, нагрев, ремонт
 
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