В Харькове стартовали отключения горячей воды (ГРАФИК)

В «Харьковских тепловых сетях» утвердили график отключения горячей воды
Отключения связаны с профилактическим обслуживанием и подготовкой тепловых коммуникаций к следующему отопительному сезону, сообщает официальный сайт Харьковского горсовета.
Средний период отключения составляет три недели. Однако в некоторых районах – скажем, на Алексеевке – харьковчанам придется жить без горячей воды больше месяца.
Как уточнили на предприятии, сроки отключения-включения горячего водоснабжения могут сдвигаться на 3-4 дня. О времени включения горячей воды потребителей обещают предупреждать не менее чем за три дня.
С полным графиком отключений можно ознакомиться здесь.
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