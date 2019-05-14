14.05.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 14 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 33 (п. №1, стояк) до 20:00 14.05.19 г.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, стояк) до 20:00 14.05.19 г.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 32 (стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 14.05.19 г.