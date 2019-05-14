Где в Харькове не будет воды 14 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 33 (п. №1, стояк) до 20:00 14.05.19 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, стояк) до 20:00 14.05.19 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 32 (стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 14.05.19 г.
Активнее общайтесь с окружающими, но при этом больше слушайте, чем говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданную выгоду и даже повышение по службе.
Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажн.:
давл.:
ветер: