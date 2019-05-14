Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 14 мая. Список адресов
14.05.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 14 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 33 (п. №1, стояк) до 20:00 14.05.19 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, стояк) до 20:00 14.05.19 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 32 (стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 14.05.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.05 Спорт Харьковчанин исполнил самый сложный в мире прыжок в воду (ФОТО, ВИДЕО) 13.05 ЖКХ На Залютино и в поселке Мобиль сутки не будет воды: список адресов 13.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 13 мая. Список адресов
 
 

Видео

Харьковчане против палатки "Все для победы"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 