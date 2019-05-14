В Новобаварском районе на день отключат воду: список адресов

С 9:00 до 17:00 15 мая будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Новобаварского района.
Отключение связано с проведением ремонтных работ КП «Харьковводоканал» на водопроводной магистрали D=300 мм по улице Тимирязева, 30.
Список адресов, где временно отключат воду.
Телефон для справок: 712-08-40.
Если день свободный, можно провести его за неспешными занятиями. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
влажн.:
давл.:
ветер: