Главная Новости ЖКХ В Новобаварском районе на день отключат воду: список адресов
14.05.2019  14:31   

В Новобаварском районе на день отключат воду: список адресов

С 9:00 до 17:00 15 мая будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Новобаварского района.


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Отключение связано с проведением ремонтных работ КП «Харьковводоканал» на водопроводной магистрали D=300 мм по улице Тимирязева, 30.

Список адресов, где временно отключат воду.

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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