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15.05.2019  09:09   

Коммунальщики напомнили харьковчанам, как пользоваться канализацией

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» просит харьковчан соблюдать правила пользования сетями водоотведения.


//vodokanal.kharkov.ua

Как сообщили на комплексе «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал»,  каждый месяц на сетях водоотведения происходит более пяти тысяч аварий и разного рода поломок. Главная причина – несоблюдение жителями города  правил эксплуатации канализационных сетей.

«На предприятие поступает более 100 заявок в сутки на устранение аварийных ситуаций на внутридомовых сетях водоотведения. В частности, работы по устранению течи сегодня  проводились в подвале  дома по переулку Аптекарскому, 9-а. Участок трубы был забит бытовым мусором. Работники прочистили трубу, устранили  течь и провели санитарную обработку подвального помещения», - сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых сетей Комплекса «Харьковводоотведение» Валерий Харлан. 

По его словам, некоторые харьковчане используют канализацию в качестве мусоропровода, выбрасывая туда различные бытовые отходы. Это приводит к возникновению засоров и различным аварийным ситуациям на внутридомовых сетях и канализационных коллекторах.

Специалисты комплекса «Харьковводоотведение» проинформировали, что канализация предназначена для отвода сточных вод от жилых домов. Ее засорение приводит к закупорке труб, вытеканию нечистот, затоплению подвальных помещений, появлению неприятного запаха, а также  возникновению  аварийных ситуаций на сетях водоотведения.

Канализационные стоки с твердыми бытовыми отходами поступают на Городские очистные сооружения водоотведения №1 и №2, засоряют техническое оборудование и существенно усложняют его работу.

Следует помнить, что городская канализационная система не рассчитана на утилизацию мусора. Поэтому в канализацию запрещается сбрасывать: песок, цемент, ветошь, одежду, влажные салфетки и полотенца, химические вещества, полиэтиленовые и пластиковые изделия, предметы личной гигиены, стекло, корм для животных, наполнитель для кошачьего  туалета и другие биологически не разлагаемые предметы и вещества.

В открытые канализационные люки нельзя  выбрасывать пищевые и бытовые отходы, строительный мусор. Такие действия приводят к остановке работы канализационных коллекторов, и многие харьковчане не смогут пользоваться услугами водоотведения и водоснабжения до тех пор, пока не будет устранена авария. Во избежание подобных ситуаций КП «Харьковводоканал» просит харьковчан не сбрасывать мусор в канализацию и соблюдать простые правила ее использования.

В случае возникновения аварийной ситуации на сетях водоотведения запрещается проводить любой слив воды в канализацию, пользоваться раковинами, умывальниками, унитазами, посудомоечными и стиральными машинами. Сообщать в КП «Харьковводоканал» о неисправностях системы водоотведения по  единому короткому номеру 15-33 доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов.

Придерживаясь этих простых правил, можно не только обеспечить бесперебойную работу канализационной системы,  но и значительно увеличить срок ее эксплуатации.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьковводоканал, канализация, харьков
 
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