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15.05.2019  15:28   

ХТС предупреждают о проведении гидравлических испытаний

Сегодня во второй половине дня гидравлические испытания проводятся в четырех районах города.


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15 мая с 14:00 до 20:00 проводятся гидравлические испытания магистральных теплосетей от ЗАО «Харьковская ТЭЦ-5» до завода «Пищевых кислот» (ул. Клочковская, 325А), охватывающих следующие районы и улицы города:

Холодногорский район
ул. Залютинская, ул. Золочевская, ул. Счастливая, ул. Самодеятельная, ул. Т. Муратова, ул. Верхнегиевская, ул. Д. Вишневецкого, ул. Осетинская, ул. Пограничная, ул. Серафимовича, ул. Хрустальный, ул. Лозовская к р. Лопань.

Шевченковский район:
ул. Мирная, ул. Самарская, ул. Сухумская, ул. Клочковская на участке от ул. С. Кузнеца до ул. Дербентский.

15 мая с 15:00 проводятся гидравлические испытания магистральных трубопроводов от насосной №2-2 по ул. Матюшенко в м/р Северный-1 и в м/р 522, охватывающих следующие районы и улицы города:

Киевский район
ул. Матюшенко, ул. Тимуровцев, ул. Барабашова, ул. Валентиновская, ул. Ак. Павлова, ул. Героев Труда.

Московский район
ул. Дружбы Народов, ул. Л. Сердюка.

Просим на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.

При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности просьба сообщать дежурному диспетчеру конкретный адрес места события по тел. 0503004849, 7250294.

Источник:   ХТС
 Тэги:  хтс, харьков
 
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