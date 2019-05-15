ХТС предупреждают о проведении гидравлических испытаний

Сегодня во второй половине дня гидравлические испытания проводятся в четырех районах города.
15 мая с 14:00 до 20:00 проводятся гидравлические испытания магистральных теплосетей от ЗАО «Харьковская ТЭЦ-5» до завода «Пищевых кислот» (ул. Клочковская, 325А), охватывающих следующие районы и улицы города:
Холодногорский район
ул. Залютинская, ул. Золочевская, ул. Счастливая, ул. Самодеятельная, ул. Т. Муратова, ул. Верхнегиевская, ул. Д. Вишневецкого, ул. Осетинская, ул. Пограничная, ул. Серафимовича, ул. Хрустальный, ул. Лозовская к р. Лопань.
Шевченковский район:
ул. Мирная, ул. Самарская, ул. Сухумская, ул. Клочковская на участке от ул. С. Кузнеца до ул. Дербентский.
15 мая с 15:00 проводятся гидравлические испытания магистральных трубопроводов от насосной №2-2 по ул. Матюшенко в м/р Северный-1 и в м/р 522, охватывающих следующие районы и улицы города:
Киевский район
ул. Матюшенко, ул. Тимуровцев, ул. Барабашова, ул. Валентиновская, ул. Ак. Павлова, ул. Героев Труда.
Московский район
ул. Дружбы Народов, ул. Л. Сердюка.
Просим на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.
При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности просьба сообщать дежурному диспетчеру конкретный адрес места события по тел. 0503004849, 7250294.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: