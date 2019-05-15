15.05.2019 17:19

Водоканал готовит дома к отопительному сезону (ФОТО)

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» начало работы по подготовке внутридомовых сетей к осенне-зимнему периоду.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 15 мая, начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых сетей комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, техобслуживание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения в домах коммунальной собственности проводится с мая по август.

«На контроле все объекты в городе, в настоящее время ведутся работы в Основянском районе», - проинформировал Валерий Харлан.

По его словам, ремонтные бригады проверяют подвальные помещения домов, выявляют и устраняют повреждения на внутридомовых системах. Также запланировано техническое обслуживание водомерных узлов ввода, запорной арматуры, задвижек и др.

«Работники предприятия обследуют состояние внутридомовых сетей, проводят ремонтные, сварочные и другие профилактические работы. Делают все необходимое, чтобы в осенне-зимний период внутридомовые системы работали бесперебойно», - отметил Валерий Харлан.