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15.05.2019  17:19   

Водоканал готовит дома к отопительному сезону (ФОТО)

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» начало работы по подготовке внутридомовых сетей к осенне-зимнему периоду.


//city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 15 мая, начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых сетей комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, техобслуживание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения в домах коммунальной собственности проводится с мая по август.
 
«На контроле все объекты в городе, в настоящее время ведутся работы в Основянском районе», - проинформировал Валерий Харлан.
 
По его словам, ремонтные бригады проверяют подвальные помещения домов, выявляют и устраняют повреждения на внутридомовых системах. Также запланировано техническое обслуживание водомерных узлов ввода, запорной арматуры, задвижек и др. 
 
«Работники предприятия обследуют состояние внутридомовых сетей, проводят ремонтные, сварочные и другие профилактические работы. Делают все необходимое, чтобы в осенне-зимний период внутридомовые системы работали бесперебойно», - отметил Валерий Харлан.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, водоканал, харьков
 
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