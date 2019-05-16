Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 16 мая. Список адресов
16.05.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 16 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 281, ул. Героев Труда, 2/48, 4, 4-б,в, ул. Академика Павлова, 315, 319 до 20:00 16 мая., ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30 (п. №5, стояк) до 20:00 17 мая.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк) до 20:00 16 мая.

Основянский район:
ул. Достоевского, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 17 мая.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 16 мая.

Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 16 (стояк) до 17:00 16 мая.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 16 мая; ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 17 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 15 мая. Список адресов 14.05 ЖКХ В среду на Залютино и в поселке Мобиль сутки не будет воды: список адресов 14.05 ЖКХ В Новобаварском районе на день отключат воду: список адресов
 
 

Видео

Вадим Рабинович: за национализацию «ПриватБанка» Порошенко и Гонтарева должны платить из своего кармана. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 