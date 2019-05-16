16.05.2019 08:05

Где в Харькове не будет воды 16 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 281, ул. Героев Труда, 2/48, 4, 4-б,в, ул. Академика Павлова, 315, 319 до 20:00 16 мая., ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30 (п. №5, стояк) до 20:00 17 мая.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк) до 20:00 16 мая.



Основянский район:

ул. Достоевского, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 17 мая.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 16 мая.



Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 16 (стояк) до 17:00 16 мая.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 16 мая; ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 17 мая.