ХТС предупреждают о проведении гидравлических испытаний

В четверг, 16 мая, гидравлические испытания проводятся в четырех районах города.
По информациии тепловиков, с 12:00 до 18:00 проводятся гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от насосной станции №4-3 (ул. Шатиловская, 1) до насосной станции №2-2 (ул. Матюшенко), охватывающих следующие районы и улицы города:
Шевченковский район
ул. Динамовская, ул. Культуры.
Киевский район
ул. Мироносицкая, ул. Олеся Гончара, ул. Алчевских, ул. Чернышевская, ул. Ярослава Мудрого, ул. Свободы, ул. Студенческая, ул. Чайковского, ул. Лермонтовская, ул. Дизайнерские, ул. Веснина, площадь 1 мая, ул. Труфанова.
С 13:00 до 18:00 проводятся гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Слободской котельной (ул. Костычева) до пр. Гагарина (р-н Одесская), охватывающих следующие районы и улицы города
Слободской район
ул. Морозова, ул. Манюшко, ул. Костычева, ул. Аскольдовская, проезд Киргизский, ул. Каштановая, ул. Зерновая,
Основянский район
Пр. Гагарина, ул. Грозненская.
На время проведения испытаний желательно ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.
При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру по тел. 0503004849, 7250294.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: