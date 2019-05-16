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16.05.2019  13:51   

ХТС предупреждают о проведении гидравлических испытаний

В четверг, 16 мая, гидравлические испытания проводятся в четырех районах города.


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По информациии тепловиков, с 12:00 до 18:00 проводятся гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от насосной станции №4-3 (ул. Шатиловская, 1) до насосной станции №2-2 (ул. Матюшенко), охватывающих следующие районы и улицы города:

Шевченковский район
ул. Динамовская, ул. Культуры.

Киевский район
ул. Мироносицкая, ул. Олеся Гончара, ул. Алчевских, ул. Чернышевская, ул. Ярослава Мудрого, ул. Свободы, ул. Студенческая, ул. Чайковского, ул. Лермонтовская, ул. Дизайнерские, ул. Веснина, площадь 1 мая, ул. Труфанова.

С 13:00 до 18:00 проводятся гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Слободской котельной (ул. Костычева) до пр. Гагарина (р-н Одесская), охватывающих следующие районы и улицы города

Слободской район
ул. Морозова, ул. Манюшко, ул. Костычева, ул. Аскольдовская, проезд Киргизский, ул. Каштановая, ул. Зерновая,

Основянский район
Пр. Гагарина, ул. Грозненская.

На время проведения испытаний желательно ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.

При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру по тел. 0503004849, 7250294.

Источник:   ХТС
 Тэги:  хтс, харьков, испытания
 
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