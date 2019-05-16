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16.05.2019  15:02   

В Харькове уменьшат подачу газа: адреса

В компании «Харьковгоргаз» сообщили в б ограничении распределения природного газа.


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С 20 мая компания проводит плановые ремонтные работі на газопроводе низкого давления.

На время ремонта будет прекращено-ограничено распределение природного газа по адресам:
– ул. Муромская;
– пер. Муромский;
– пр-д Муромский;
– ул. Черновицкая;
– в-д Черновицкий;
– пер. Ладыгина;
– в-д Ладыгина;
– пер. Шевченковский;
– ул. Казакевича

Источник:   Харьковгоргаз
 Тэги:  газ, давление, харьковгоргаз, харьков
 
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