В Харькове уменьшат подачу газа: адреса

В компании «Харьковгоргаз» сообщили в б ограничении распределения природного газа.
С 20 мая компания проводит плановые ремонтные работі на газопроводе низкого давления.
На время ремонта будет прекращено-ограничено распределение природного газа по адресам:
– ул. Муромская;
– пер. Муромский;
– пр-д Муромский;
– ул. Черновицкая;
– в-д Черновицкий;
– пер. Ладыгина;
– в-д Ладыгина;
– пер. Шевченковский;
– ул. Казакевича
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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давл.:
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