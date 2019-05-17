Где в Харькове не будет воды 17 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12 (п. №12, стояк) до 20:00 17 мая.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №6, стояк) до 20:00 17 мая.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 14 (п. №7, стояк) до 17:00 17 мая.
Слободской район:
пр. Московский, 124-а до 20:00 17 мая.
Шевченковский район:
пр. Победы, 72-г (п. №4, стояк) до 20:00 17 мая.
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
влажн.:
давл.:
ветер: