Где в Харькове не будет воды 17 мая. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 мая Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 мая Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.