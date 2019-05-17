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17.05.2019  08:07   

Где в Харькове не будет воды 17 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Героев Труда, 12 (п. №12, стояк) до 20:00 17 мая.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №6, стояк) до 20:00 17 мая.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 14 (п. №7, стояк) до 17:00 17 мая.

Слободской район:
пр. Московский, 124-а до 20:00 17 мая.

Шевченковский район:
пр. Победы, 72-г (п. №4, стояк) до 20:00 17 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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