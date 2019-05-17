Вниманию пешеходов и водителей: ХТС проводят гидравлические испытания

Коммунальщики просят ограничить передвижения в районе проводимых испытаний.
17 мая с 9:00 до 13:00 проводятся гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от котельной «Павлово Поле» (ул. Шекспира, 17), по следующим улицам города
Шевченковский район
ул. Клочковская, ул. О.Яроша, пр. Науки, ул. 23-го Августа, ул. Новгородская, ул. Мирная.
С 9:00 до 18:00 проводятся гидравлические испытания магистральных теплосетей от ЗАО «Харьковская ТЭЦ-5» к Лопань, которые охватывают следующие районы и улицы города
Холодногорский район
ул. Залютинская, ул. Золочевская, ул. Счастливая, ул. Самодеятельная, ул. Муратова, ул. Верхнегиевська, ул. Д.Вишневецкого, ул. Осетинская, ул. Пограничная, ул. Серафимовича, пер. Хрустальный, ул. Лозовская.
Новобаварский район
Григоровский шоссе, ул. П.Болбочана.
С 9:00 до 18:00 проводятся гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-4 (пр. Московский, 275, р-н завода ХТЗ), по следующим улицам:
Индустриальный район
ул. Мира, ул. Библика, ул. Г.Момота, пр. Арх.Альошина, ул. Потоцкого, ул. Косарева, ул. Душкина, ул. Ф.Крала, ул. Л.Пастера, ул. Бекетова.
С 10:00 до 18:00 проводятся гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от котельной «Хартрон» (ул. Проскуры, 1), по следующим улицам:
Киевский район
ул. Проскоры, ул. Старошишковская, ул. Шишковская, пер. 1-й Лесопарский, пер. 2-й Лесопарковский, ул. Рудика, ул. Продольная, ул. Астрономическая, пр. Жуковского, ул. Чкалова.
с 13:00 до 18:00 будут проводиться гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от насосной №2-2 (ул. Матюшенко), к насосной №4-3 (ул. Шатиловском, 1) которые охватывают следующие районы и улицы города
Шевченковский район
ул. Динамовская, ул. Культуры.
Киевский район
ул. Мироносицкая, ул. Олеся Гончара, ул. Алчевских, ул. Чернышевская, ул. Ярослава Мудрого, ул. Свободы, ул. Студенческая, ул. Чайковского, ул. Лермонтовская, ул. Дизайнерская, ул. Веснина, площадь Первого мая, ул. Труфанова.
Коммунальщики просят на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.
При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру конкретный адрес места события по тел. 0503004849, 7250294.
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
влажн.:
давл.:
ветер: