18.05.2019 09:59

Где в Харькове не будет воды 18 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 288 (стояк) до 20:00 18.05.19 г.



Киевский район:

ул. Героев Труда, 4 (п. №11, стояк), 20/321 (п. №4-9) до 20:00 18.05.19 г.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 18.05.19 г.



Слободской район:

проезд Садовый, 10-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.05.19 г.



Холодногорский район:

пер. Чередниченковский, 7 (п. №3) до 20:00 18.05.19 г.



Шевченковский район:

ул. Казахстанская (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. 23 Августа, 73 (п. №1, стояк) до 20:00 18.05.19 г.