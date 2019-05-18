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18.05.2019  09:59   

Где в Харькове не будет воды 18 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 288 (стояк) до 20:00 18.05.19 г.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 4 (п. №11, стояк), 20/321 (п. №4-9) до 20:00 18.05.19 г.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 18.05.19 г.

Слободской район:
проезд Садовый, 10-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.05.19 г.

Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №3) до 20:00 18.05.19 г.

Шевченковский район:
ул. Казахстанская (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. 23 Августа, 73 (п. №1, стояк) до 20:00 18.05.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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