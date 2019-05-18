Где в Харькове не будет воды 18 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 288 (стояк) до 20:00 18.05.19 г.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 4 (п. №11, стояк), 20/321 (п. №4-9) до 20:00 18.05.19 г.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 18.05.19 г.
Слободской район:
проезд Садовый, 10-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.05.19 г.
Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №3) до 20:00 18.05.19 г.
Шевченковский район:
ул. Казахстанская (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. 23 Августа, 73 (п. №1, стояк) до 20:00 18.05.19 г.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Любителям экстрима и острых ощущений нужно помнить об осторожности.
Нас ждут настоящие летние выходные: солнечные и жаркие.
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: