В части Слободского и Основянского районов проведут ремонтные работы на водопроводных сетях

Отключение воды будет на несколько дней - воду будут подавать в автоцистернах
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях, временно с 09:00 21 мая до 12:00 22 мая будет прекращено водоснабжение:
части Слободского района ограниченной:
- пр. Гагарина, пр. Льва Ландау, пр. Героев Сталинграда, ул. Школьной, ул. Маршала Федоренко, пос. Федорцы, пос. Молчаны, пос. Коммунар;
части Основянского района ограниченной:
- железнодорожным полотном, Мерефянским шоссе, территориями Безлюдовских очистных сооружений, мусоросжигательного завода, пр. Гагарина, ул. Южнопроектной.
На пониженном давлении будет осуществляться подача воды части Слободского района ограниченной:
- пр. Гагарина, пр. Льва Ландау, пос. Артема, пос. Качановка;
части Основянского района ограниченной
- пос. Верещаковка, железнодорожным полотном, ул. Южнопроектной, пр. Гагарина.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
Первый день недели будет ясным. Без осадков.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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