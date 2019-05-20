20.05.2019 09:20

В части Слободского и Основянского районов проведут ремонтные работы на водопроводных сетях

Отключение воды будет на несколько дней - воду будут подавать в автоцистернах



//vodokanal.kharkov.ua

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях, временно с 09:00 21 мая до 12:00 22 мая будет прекращено водоснабжение:

части Слободского района ограниченной:

- пр. Гагарина, пр. Льва Ландау, пр. Героев Сталинграда, ул. Школьной, ул. Маршала Федоренко, пос. Федорцы, пос. Молчаны, пос. Коммунар;

части Основянского района ограниченной:

- железнодорожным полотном, Мерефянским шоссе, территориями Безлюдовских очистных сооружений, мусоросжигательного завода, пр. Гагарина, ул. Южнопроектной.

На пониженном давлении будет осуществляться подача воды части Слободского района ограниченной:

- пр. Гагарина, пр. Льва Ландау, пос. Артема, пос. Качановка;

части Основянского района ограниченной

- пос. Верещаковка, железнодорожным полотном, ул. Южнопроектной, пр. Гагарина.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.