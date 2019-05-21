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21.05.2019  08:05   

Где в харькове не будет воды 21 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Шатиловская (Ленина), 39, 41, пер. 23 Августа, 1 (п. №4, спаренный стояк), ул. Малоджанкойская, 4-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Бакулина, 9/13 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №8, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №2, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 3 (п. №3, стояк), пр. Победы, 71 (п. №5, стояк) до 20:00 21.05.19 г.

А также:      

Индустриальный район: 
ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 10/10 (п. №2, стояк) до 20:00 21.05.19 г.

Киевский район: 
ул. Пушкинская, 51, 53, пр. Жуковского, 3 (п. №3), ул. Шевченко, 333 (п. №3, стояк) до 20:00 21.05.19 г.

Московский район: 
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №6), ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (п. №3), ул. Валентиновская  (Блюхера), 22 (п. №7) до 20:00 21.05.19 г.

Немышлянский район: 
проезд Стадионный, 13 (п. №1) до 20:00 21.05.19 г.

Слободской район: 
ул. Александра Матросова, 6-б (п. №2, стояк) до 20:00 21.05.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк), б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 21.05.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, отключение, харьков, ремонт, плановое
 
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