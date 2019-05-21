21.05.2019 10:10

Водоканал повышает тарифы и приглашает «поговорить» на эту тему

КП «Харьковводоканал» информирует о намерении осуществить изменении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод с 01.01.2020 года.



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Проекты структур тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод ( проекты ) и обоснование причин изменения тарифов ( обоснования ), публикуются с целью получения замечаний и предложений путем размещения на официальном сайте КП «Харьковводоканал» в сети Интернет.

Открытое обсуждение вопроса о необходимости изменения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год Коммунальному предприятию «Харьковводоканал» состоится 29 мая 2019 в 09:00 по адресу: пр. Юбилейный, двадцать восьмого., Г. Харьков, в помещение КП «Харьковводоканал» .

Для потребителей КП «Харьковводоканал» устанавливаются тарифы:

на централизованное водоснабжение:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 4,33 грн за 1 м³ (без НДС); 5,196 грн за 1 м³ (с НДС);

- потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 10,21 грн за 1 м³ (без НДС); 12,252 грн за 1 м³ (с НДС);

на централизованное водоотведение:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 1,50 грн за 1 м³ (без НДС); 1,80 грн за 1 м³ (с НДС);

- потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 5,22 грн за 1 м³ (без НДС); 6,264 грн за 1 м³ (с НДС);

- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с використанння внутридомовых систем) - 10,95 грн за 1 м³ (без НДС); 13,14 грн за 1 м³ (с НДС);

- на услугу по централизованному водоотводу (с використанння внутридомовых систем) - 5,58 грн за 1 куб.м (без НДС); 6,696 грн за 1 м³ (с НДС).