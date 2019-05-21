21.05.2019 17:01

Летние профилактические отключения воды: Харьковводоканал готов делать sms-рассылки

Теперь об отключениях холодной воды и плановых аварийных работах абонентов предприятия извещают по sms.



//vodokanal.kharkov.ua

Об этом напомнил директор Департамента информационных технологий КП «Харьковводоканал» Владимир Говоруха,

«С целью улучшения качества обслуживания абонентов на КП «Харьковводоканал» внедрили форму оповещения через sms. Эта услуга бесплатная. Сообщения об отключениях воды отправляются каждому абоненту в случаях, когда в районе их проживания проводятся планово-предупредительные ремонтные работы на сетях или произошла аварийная ситуация на водоводах. В настоящее время КП «Харьковводоканал» насчитывает более 586 тысяч абонентов, из которых 240 тысяч уже передали номер своего мобильного телефона предприятию», - проинформировал Владимир Говоруха.

По его словам, чтобы воспользоваться услугой информирования через sms, абоненту необходимо сообщить номер своего мобильного телефона, который будет привязан к лицевому счету. Передать номер своего мобильного телефона можно через абонентные отделы, информационную службу, обратившись в выездные кассы Департамента сбыта или по короткому номеру 15-33.

Напомним, на переданный номер телефона распространяются требования Закона Украины «О защите персональных данных», то есть он будет защищен от передачи в третьи руки.