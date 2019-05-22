22.05.2019 12:49

Коммунальщики заменят более 700 мусорных контейнеров

Более 700 новых евроконтейнеров для твердых бытовых отходов планируют установить в Харькове в 2019 году.



//city.kharkov.ua

Об этом 21 мая, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщил директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазиль Аббасов.

По его словам, уже на 100% заменены контейнеры на участке №31 Московского района, новые контейнеры устанавливают на территориях детских садов и школ. После этого работы по замене выполнят на участке №52 Немышлянского района и других улицах по графику.

Фазиль Аббасов отметил, что для полной замены контейнерного парка Харькова необходимо будет установить еще около 2 тыс. контейнеров. Также будет продолжена работа по обновлению автопарка предприятия.

«В 2018 году по сравнению с 2017-м объемы предоставления услуг по вывозу ТБО возросли на 2,7%. Это позволяет предприятию обеспечить стабильную надежную работу и чистоту на придомовых территориях. Мы успешно провели весеннюю уборку города - за этот период было вывезено около 70 тыс. кубометров мусора. Коллективы работали без выходных, чтобы навести порядок», - отметил директор «КВБО».