Где в Харькове не будет воды 22 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Воробьева, 5, 4, (эт. №5), 6, 9, 10, 9/11 (эт. №5), 11, 12, ул. Сумская, 3, 5, 6, 7/9 (эт. №5,6), 7 (эт. №2), пл. Конституции, 20 (эт. №6), 21 (эт. №3), ул. Пушкинская, 3, 7, 18, 20, пер. Грабовского, 4, ул. Донец-Захаржевская, 1/3, 5, ул. Рымарская, 1, 3/5, 7, 9 до 08:00 22.05.19 г.; пер. Спартаковский, 3, ул. Квитки Основьяненко, 2, 3, 4/6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, пл. Конституции, 3, ул. Университетская, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 23, пл. Павловская (Розы Люксембург), 1/3, 5 до 17:00 22.05.19 г.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: