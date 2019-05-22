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22.05.2019  08:10   

Где в Харькове не будет воды 22 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Воробьева, 5, 4, (эт. №5), 6, 9, 10, 9/11 (эт. №5), 11, 12, ул. Сумская, 3, 5, 6, 7/9 (эт. №5,6), 7 (эт. №2), пл. Конституции, 20 (эт. №6), 21 (эт. №3), ул. Пушкинская, 3, 7, 18, 20, пер. Грабовского, 4, ул. Донец-Захаржевская, 1/3, 5, ул. Рымарская, 1, 3/5, 7, 9 до 08:00 22.05.19 г.; пер. Спартаковский, 3, ул. Квитки Основьяненко, 2, 3, 4/6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, пл. Конституции, 3, ул. Университетская, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 23, пл. Павловская (Розы Люксембург), 1/3, 5 до 17:00 22.05.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение, план
 
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