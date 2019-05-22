22.05.2019 10:31

Харьков увеличил компенсацию на «теплые» кредиты

Вместо возмещения процентной ставки НБУ по кредитам на энергосбережение харьковчанам теперь компенсируют часть тела кредита.



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Харьковчанам, которые берут «теплые» кредиты, стали больше компенсировать, сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш.

По его словам, после того как было принято решение компенсировать из городского бюджета не учетную ставку Нацбанка Украины, как это было ранее, а 10% тела кредита для всех граждан и 20% для многодетных семей – программой воспользовались 115 заемщиков.

«Программа стала работать гораздо эффективнее. Если взять динамику с марта 2017 года по апрель 2019 года, когда компенсировалась процентная ставка, сумма компенсации составила более 1 млн грн, а всего за два месяца после внесения изменений сумма составила около полумиллиона гривен. Соответственно, у нас больше заявок, и мы делаем более комфортные условия для кредитования жителей города», - сказал Дмитрий Гармаш.

Напомним, что компенсацию на термомодернизацию жилья харьковчане могут получить в рамках государственной программы по утеплению помещений. Государство компенсирует 35% тела кредита.