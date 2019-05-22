Харьков увеличил компенсацию на «теплые» кредиты

Вместо возмещения процентной ставки НБУ по кредитам на энергосбережение харьковчанам теперь компенсируют часть тела кредита.
Харьковчанам, которые берут «теплые» кредиты, стали больше компенсировать, сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш.
По его словам, после того как было принято решение компенсировать из городского бюджета не учетную ставку Нацбанка Украины, как это было ранее, а 10% тела кредита для всех граждан и 20% для многодетных семей – программой воспользовались 115 заемщиков.
«Программа стала работать гораздо эффективнее. Если взять динамику с марта 2017 года по апрель 2019 года, когда компенсировалась процентная ставка, сумма компенсации составила более 1 млн грн, а всего за два месяца после внесения изменений сумма составила около полумиллиона гривен. Соответственно, у нас больше заявок, и мы делаем более комфортные условия для кредитования жителей города», - сказал Дмитрий Гармаш.
Напомним, что компенсацию на термомодернизацию жилья харьковчане могут получить в рамках государственной программы по утеплению помещений. Государство компенсирует 35% тела кредита.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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