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23.05.2019  08:10   

Где в Харькове не будет воды 23 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-д до 16:00 23.05.19 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк) до 17:00 23.05.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №13), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 23.05.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
б-р Грицевца, 6 (п. №2) до 20:00 23.05.19 г.

Киевский район: 
пер. 2-й Лесопарковский, 14 (п. №2), пер. Воробьева, 9/11 (п. №2) до 17:00 23.05.19 г.; пр. Жуковского, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 23.05.19 г.

Основянский район: 
ул. Кузнечная, 26, 27, 28, 28-а, 29, 30, 32, 32-а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 до 15:00 23.05.19 г., ул. Чугуевская, 33 (п. №1, стояк) до 17:20 23.05.19 г.; ул. Достоевского, 2-а (п. №2) до 20:00 23.05.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 11 (п. №1) до 17:00 23.05.19 г.; ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 27 (п. №3, стояк) до 20:00 23.05.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Штурмовая, 34 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 3 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23.05.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, улица
 
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