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23.05.2019  12:05   

Заявление Харьковгоргаза: предприятие изменило наименование и тип акционерного общества

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//khgor.104.ua

Публичное акционерное общество «Харьковгоргаз» изменило наименование на акционерное общество «Оператор газораспределительной системы «Харьковгоргаз», сокращенное наименование ПАО «Харьковгоргаз» в АО «Харьковгоргаз».

Такое решение принято на годовом общем собрании акционеров ПАО «Харьковгоргаз» согласно требований действующего законодательства Украины.

Указанные изменения в наименовании юридического лица были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в установленном законом порядке, что подтверждается выпиской из указанного реестра от 14.05.2019 года.

Акционерное общество «Оператор газораспределительной системы «Харьковгоргаз» является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Харьковгоргаз».

Идентификационный код юридического лица, банковские реквизиты остались без изменений.

Источник:   АО «Харьковгоргаз»
 Тэги:  харьковгоргаз, харьков
 
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