Заявление Харьковгоргаза: предприятие изменило наименование и тип акционерного общества

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Публичное акционерное общество «Харьковгоргаз» изменило наименование на акционерное общество «Оператор газораспределительной системы «Харьковгоргаз», сокращенное наименование ПАО «Харьковгоргаз» в АО «Харьковгоргаз».
Такое решение принято на годовом общем собрании акционеров ПАО «Харьковгоргаз» согласно требований действующего законодательства Украины.
Указанные изменения в наименовании юридического лица были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в установленном законом порядке, что подтверждается выпиской из указанного реестра от 14.05.2019 года.
Акционерное общество «Оператор газораспределительной системы «Харьковгоргаз» является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Харьковгоргаз».
Идентификационный код юридического лица, банковские реквизиты остались без изменений.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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