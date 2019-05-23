Из-за крупного ремонта без воды окажется существенная часть Киевского района

По улице Академика Проскуры проведут ремонтные работы на водной магистрали, один из колодцев которой уже несколько дней заливает оживленный перекресток.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на магистрали D=600 мм по улице Академика Проскуры,1 с 09:00 до 17:00 24 мая будет временно прекращено водоснабжение части Киевского района.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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