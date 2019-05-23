23.05.2019 15:21

Из-за крупного ремонта без воды окажется существенная часть Киевского района

По улице Академика Проскуры проведут ремонтные работы на водной магистрали, один из колодцев которой уже несколько дней заливает оживленный перекресток.



vodokanal.kharkov.u

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на магистрали D=600 мм по улице Академика Проскуры,1 с 09:00 до 17:00 24 мая будет временно прекращено водоснабжение части Киевского района.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.