24.05.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 24 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №3) до 17:00 24 мая.



Киевский район:

пер. Воробьева, 9/11 (п. №2) до 17:00 24 мая; пр. Жуковского, 3 (п. №3, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 24 мая.



Московский район:

ул. Героев Труда, 48-а,б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 44-б,в, ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 24 мая.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (кор. №2, п. №2, стояк) до 20:00 24 мая.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (п. №3, стояк), пер. 1-й Золочевский, 1 (п. №2) до 20:00 24 мая.



Шевченковский район:

ул. Юрия Шевелёва (Красного Летчика) (ч/с) до 18:00 24 мая., ул. Штурмовая, 34 (п. №1, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №7, стояк), пр. Победы, 52-б (п. №2, стояк), ул. Сумская, 7/9 (стояк), пр. Победы, 67 (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк) до 20:00 24 мая.



Также напомним, что в связи с проведением ремонтных работ на магистрали D=600 мм по улице Академика Проскуры, 1 с 9:00 до 17:00 24 мая будет временно прекращено водоснабжение части Киевского района.