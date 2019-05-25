На Рогани и Горизонтах сутки не будет воды: список адресов

В части Индустриального района проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
С 8:00 29 мая до 8:00 30 мая будет прекращено водоснабжение:
части Индустриального района ограниченной:
– пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р №759, 759-а, 761, Роганским промузлом;
– водоснабжение м/р Шарикового будет осуществляться на пониженном давлении.
Полный список адресов, где не будет воды
Телефон для справок: 15-33.
День он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет в нужный момент.
Дожди, грозы, град и шквалы – выходные станут продолжением дождливой рабочей недели.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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