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25.05.2019  14:08   

На Рогани и Горизонтах сутки не будет воды: список адресов

В части Индустриального района проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


// vodokanal.kharkov.ua

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

С 8:00 29 мая до 8:00 30 мая будет прекращено водоснабжение:

части Индустриального района ограниченной:

– пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р №759, 759-а, 761, Роганским промузлом;

– водоснабжение м/р Шарикового будет осуществляться на пониженном давлении.

Полный список адресов, где не будет воды

Телефон для справок: 15-33.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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