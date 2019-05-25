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25.05.2019  10:37   

Где в Харькове не будет воды 25 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
въезд 1-й Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с), въезд 3-й Жилярди (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 25 мая.

Московский район:
ул. Светлая, 2 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк) до 20:00 25 мая.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 25 мая.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 21-в (п. №1, стояк), пер. Зерновой, 5-б (п. №2, стояк) до 20:00 25 мая.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 27 (п. №3, стояк) до 20:00 27 мая.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1), ул. 23 Августа, 2(п. №4, стояк), ул. Штурмовая, 34 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 52-б (п. №2, стояк), ул. Есенина, 18 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 40, 42 до 20:00 25 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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