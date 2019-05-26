Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 26 мая
26.05.2019  08:47   

Где в Харькове не будет воды 26 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


//vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Победы, 52-б (п. №2, стояк), 74-б (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №3, стояк),  ул. Штурмовая, 34 (п. №1, спаренный стояк), ул. Есенина, 18 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 27.05.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Академика Вальтера, 10 (подъезд) до 20:00 26.05.19 г.

Московский район: 
ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, подъезд), пр. Тракторостроителей, 138-в (п. №4, стояк) до 17:00 27.05.19 г., ул. Светлая, 2 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк), шоссе Салтовское, 73-г (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №6) до 20:00 27.05.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1) до 20:00 26.05.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 21-в (п. №1, стояк) до 20:00 26.05.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 27 (п. №3, стояк) до 20:00 27.05.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановое
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.05 ЖКХ На Рогани и Горизонтах сутки не будет воды: список адресов 25.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 25 мая. Список адресов 24.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 24 мая. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове - XI Международный туристический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 