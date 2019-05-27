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27.05.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 27 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Роменская (ч/с), пер. Роменский (ч/с), въезд 3-й Жилярди (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) ул. Академика Вальтера, 10 (подъезд),  ул. Шевченко, 333 (п. №3, стояк) до 20:00 27 мая.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 138-в (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №6, стояк) до 17:00 27 мая., пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк), шоссе Салтовское, 73-г (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, подъезд) до 20:00 27 мая.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 21-в (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 165 (п. №5), ул. Зерновая, 53-е (п. №1, стояк) до 20:00 27 мая.

Шевченковский район:
пр. Победы, 68-в (п. №1, стояк) до 00:00 27 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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