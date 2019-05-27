Где в Харькове не будет воды 27 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Роменская (ч/с), пер. Роменский (ч/с), въезд 3-й Жилярди (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) ул. Академика Вальтера, 10 (подъезд), ул. Шевченко, 333 (п. №3, стояк) до 20:00 27 мая.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 138-в (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №6, стояк) до 17:00 27 мая., пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк), шоссе Салтовское, 73-г (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, подъезд) до 20:00 27 мая.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 21-в (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 165 (п. №5), ул. Зерновая, 53-е (п. №1, стояк) до 20:00 27 мая.
Шевченковский район:
пр. Победы, 68-в (п. №1, стояк) до 00:00 27 мая.
Достаточно противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Дожди, грозы, град и шквалы – выходные станут продолжением дождливой рабочей недели.
Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается День химика.
влажн.:
давл.:
ветер: