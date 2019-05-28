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28.05.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 28 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пер. Театральный, 1/3, ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №2, спаренный стояк), ул. Лермонтовская, 28 (п. №2), ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №1, стояк), ул. Шевченко, 333 (п. №3, стояк) до 20:00 28.05.19 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк), ул. Героев Труда, 17-а (п. №1) до 20:00 28.05.19 г.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 34 (п. №8, стояк) до 20:00 28.05.19 г.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №5) до 20:00 28.05.19 г.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 28.05.19 г.

Слободской район:
ул. Киргизская, 3 до 13:00 28.05.19 г., пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк), ул. Державинская, 2 (п. №5, стояк) до 20:00 28.05.19 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №1, стояк) до 20:00 28.05.19 г.

Шевченковский район:
ул. Балакирева, 50 до 18:00 28.05.19 г., ул. Есенина, 18 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 74-б (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №5, стояк), пр. Победы, 68-в (п. №1, стояк) до 20:00 28.05.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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