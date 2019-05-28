В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 13:00)

Харьковводоканал обновил утреннее сообщение о количестве временно отключенных от водоснабжения домов харьковчан.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Кибальчича (ч/с), ул. Северо-Кавказская (ч/с), ул. Московская (ч/с), пер. Покотиловский (ч/с), ул. Радиотехническая (ч/с), ул. Радиотехническая (ч/с), пер. 1-й Радиотехнический (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), пер. Райгородский (ч/с), ул. Минеральная (ч/с), въезд Бородиновский (ч/с), ул. Ясные Зори (ч/с), ул. Коксовая (ч/с), пер. Коксовый (ч/с), ул. Удянская (ч/с), въезд Удянский (ч/с), пер. Ольховый (ч/с), шоссе Карачевское (ч/с), пос. Победа 2 (ч/с), ул. Тернопольская (ч/с), ул. Камышовая (Шаумяна) (ч/с), ул. Гетманская (Ванды Василевской) (ч/с), пер. 1-й Рудничный (ч/с), ул. Крюковская (ч/с), ул. Маршака (ч/с), пер. Маршака (ч/с), ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), ул. Карьерная (ч/с), ул. Семко (Сербиченко) (ч/с), ул. Рудничная (ч/с), ул. Кибальчича, 18, 20, 21, 27, 29, 31, 39, 43, въезд Достоевского, 3, 3-а, ул. Рудничная, 5, 8, ул. Достоевского, 2, 4, 6, 10, 10-а до 20:00 28.05.19 г.
А также:
Киевский район:
пер. Театральный, 1/3, ул. Метростроителей, 27, ул. Гвардейцев Широнинцев, 116 до 20:00 28.05.19 г.
Шевченковский район:
ул. Балакирева, 50, пер. Шекспира, 7, ул. 23 Августа, 2, 4, 6, 8 до 18:00 28.05.19 г.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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